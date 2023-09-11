Лубінець пропонує РНБО прибрати формулювання "обмежено придатний до військової служби"

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець запропонував Раді національної безпеки і оборони (РНБО) прибрати формулювання "обмежено придатний" до військової служби, щоб врегулювати ситуацію з проходженням військово-лікарської комісії (ВЛК) військовозобов'язаними громадянами.

Про це омбудсмен заявив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" на каналі "Ми-Україна".

Лубінець розповів, що в Україні дуже багато випадків того, як завдяки корупції здорових громадян визнавали непридатними до військової служби, а людям зі встановленими раніше діагнозами та багаторічними історіями хвороби видавали довідки про "обмежену придатність". За його словами, він запропонував РНБО взагалі придбати формулювання "обмежено придатний".

"Громадянин України повинен або бути придатний до виконання військової служби, або непридатний. Якщо він в силу свого здоров’я непридатний до виконання бойових задач з автоматом в руках прямо на передовій і в нього є проблеми з хребтом, він може бути в штабі або в складі ракетних військ. Все це треба врегулювати", – підкреслив Лубінець.

До кінця вересня в Україні поставлено задачу перевірити всі ВЛК, наразі вже перевірено 75%, сказав омбудсмен.