Мінреінтеграції: ООН планує забезпечити зимовими наборами до мільйона українців

Кластер ООН з питань житла та непродовольчих товарів в Україні планує забезпечити зимовими наборами до мільйона українців.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

До спецнаборів увійдуть зимові високотемпературні ковдри, матраци, покривала, електричні та твердопаливні обігрівачі.

Крім того, кластер надасть ще один вид допомоги – це забезпечення паливом: дровами, вугільними брикетами.

Нагадаємо, нещодавно Всесвітня продовольча програма ООН у співпраці з Міністерством соціальної політики та Пенсійним фондом України почала перераховувати додаткові грошові виплати пенсіонерам у регіонах, що найбільш постраждали від війни.