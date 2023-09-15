Мінреінтеграції: ООН планує забезпечити зимовими наборами до мільйона українців

Кластер ООН з питань житла та непродовольчих товарів в Україні планує забезпечити зимовими наборами до мільйона українців.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
До спецнаборів увійдуть зимові високотемпературні ковдри, матраци, покривала, електричні та твердопаливні обігрівачі.
Крім того, кластер надасть ще один вид допомоги – це забезпечення паливом: дровами, вугільними брикетами.
Нагадаємо, нещодавно Всесвітня продовольча програма ООН у співпраці з Міністерством соціальної політики та Пенсійним фондом України почала перераховувати додаткові грошові виплати пенсіонерам у регіонах, що найбільш постраждали від війни.
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