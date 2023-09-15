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Юсов: росія поки що не може налагодити стабільне виробництво «шахедів» на своїй території

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російська федерація хоче зібрати 6 тисяч дронів-камікадзе до літа 2025 року, проте плани окупантів поки що не збігаються з реальними показниками.

На цьому наголосив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Він зазначив, що кремль поки що не може налагодити стабільне виробництво «шахедів» на своїй території, тому продовжує активно закуповувати дрони в Ірану.

«Залежність росії від поставок з Ірану залишається критичною. Вони рухаються у бік свого виробництва. Кількість невисока – близько 30 одиниць на місяць. Вони планують вийти на високі показники, але поки плани з реальністю не збігаються», – повідомив Юсов.

За його словами, в основному йдеться про великовузлове складання «шахедів».

Юсов
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