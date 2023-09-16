МЗС КНР: Сі Цзіньпін не братиме участі в загальних дебатах сесії ГА ООН

Лідер Китаю Сі Цзіньпін не братиме участі в загальних дебатах сесії Генеральної Асамблеї ООН під час тижня високого рівня, що відбудеться у Нью-Йорку в штаб-квартирі Організації 19-23 вересня. Китай представлятиме віцепрезидент Хань Чжен.
Про це на брифінгу повідомила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає кореспондент Укрінформу.
«Віцепрезидент Хань Чжен візьме участь у загальних дебатах 78-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй із 18 по 23 вересня», - сказала Мао.
За її словами, на полях загальних дебатів Хань візьме участь у Саміті ООН щодо цілей сталого розвитку, Саміті щодо кліматичних амбіцій та зустрічі високого рівня щодо результатів співпраці в рамках китайської Ініціативи глобального розвитку.
Віцепрезидент Китаю також матиме двосторонні зустрічі з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, Головою 78-ї сесії Генеральної Асамблеї (Постійним представником Республіки Тринідад і Тобаго Деннісом Френсісом – ред.) та лідерами інших країн.
«Віцепрезидент Хань детально розповість про погляди та пропозиції Китаю щодо поточного міжнародного ландшафту, глобального управління та основних міжнародних і регіональних проблем», - зазначила дипломат.
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