Боррель хоче обговорити відновлення зернової угоди на Генасамблеї ООН

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель зазначає, що події в Україні загрожують глобальній продовольчій безпеці, і ЄС обговорить з генсеком ООН перспективу відновлення "зернової угоди".
"Це зачіпає всі країни, але особливо найслабші та найбідніші. У серпні 2022 року ООН відіграла вирішальну роль у пом'якшенні цих страждань за допомогою чорноморської зернової ініціативи. Однак у липні росія вирішила відмовитися від цієї угоди", - написав Боррель у своєму блозі, зважаючи на тиждень високого рівня Генеральної асамблеї ООН, який відкривається в Нью-Йорку.
"Ми обговоримо з генеральним секретарем ООН Гутеррешем шляхи і засоби її (угоди - ІФ-У) відродження. Цілі сталого розвитку - в центрі уваги ГА ООН", - повідомив високий представник ЄС із закордонних справ.
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