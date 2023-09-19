Гетманцев: Україна розглядає можливість впровадження нової моделі оподаткування ФОПів

Україна розглядає можливість впровадження нової моделі оподаткування для фізичних осіб-підприємців (ФОПів), і зразок цієї моделі взятий з Польщі.

Про це розповів голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю виданню "Новини live".

За його словами, Міністерство фінансів України разом з Міжнародним валютним фондом вивчають цю модель оподаткування, яка має стати більш цивілізованою і давати можливість підтримувати малий бізнес, не допускаючи ухилення від оподаткування великих підприємств, розповів політик.

Він зауважив, що польська модель оподаткування ФОПів відрізняється від сучасної української системи. Основні пункти включають в себе більший ліміт для операцій (2 млн євро, порівняно з 7,8 млн гривень в Україні) та різні ставки податку для різних видів діяльності. Наприклад, торгівля обкладається податком у 3%, виробництво має низький податок, а податки на послуги коливаються від 12% до 20%.

Гетманцев розповів, що головна мета цієї ініціативи - забезпечити справедливість оподаткування та відмежування малого бізнесу від середнього і великого. Україна стикається з проблемою того, що система єдиного податку стала засобом ухилення від оподаткування великих та середніх компаній.

Він підкреслив, що важливо створити податкову систему, яка була би прозорою, простою та гарантувала, що великі бізнеси не можуть штучно вважатися "малими".

"Ми часто чуємо від бізнесу та експертів пропозиції запровадити оподаткування, як в Європі. Вивчивши приклади декількох країн ми взяли за зразок польську модель, яка є для нас найбільш близькою. Зараз розглядаємо можливість її імплементації в Україні. Наша задача – відмежувати малий бізнес від середнього і великого. Це зараз основна проблема єдиного податку і системи оподаткування малого бізнесу ", – сказав Гетманцев.

Гетманцев зазначив, що якщо така модель буде запроваджена, це призведе до збільшення надходжень до бюджету України, а також до підвищення прозорості та справедливості оподаткування малого бізнесу.

Він наголосив, що в умовах війни за рахунок внутрішніх джерел Україна не в змозі покрити і половину бюджетних видатків.

"От що точно не потрібно робити під час війни — так це бавитися в традиційний український популізм: бути і красивими, і розумними, і при цьому ще десь щось підкрадати", - резюмував Гетманцев.