У Пенсійному фонді розповіли кому призначать субсидію в автоматичному режимі

Громадянам, яким призначали нульову субсидію на неопалювальний сезон(з 1 травня по 30 вересня), в опалювальному періоді (з 1 жовтня по 30 квітня) повторно звертатися за пільгою не потрібно.
Про це повідомив Пенсійний фонд.
"На опалювальний період 2023-24 років розрахунок житлової субсидії буде проведено в автоматичному режимі (без звернення громадян) для всіх, кому призначено субсидію на неопалювальний період 2023 року, та тим, у кого розмір субсидії склав 0,00 грн", – розповіли.
Тобто, громадянам, які вже є отримувачами субсидії або яким у літній період призначили нульову, додатково звертатися за виплатою не потрібно, пояснили.
Під час розрахунку субсидії з жовтня враховуються доходи членів домогосподарства за перший і другий квартали цього року.
"Доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень", – сказали.
Для призначення субсидії тверде і рідке пічне побутове паливо, заяву і декларацію треба подати до кінця року.
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