Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

У Пенсійному фонді розповіли кому призначать субсидію в автоматичному режимі

150

Громадянам, яким призначали нульову субсидію на неопалювальний сезон(з 1 травня по 30 вересня), в опалювальному періоді (з 1 жовтня по 30 квітня) повторно звертатися за пільгою не потрібно.

Про це повідомив Пенсійний фонд.

"На опалювальний період 2023-24 років розрахунок житлової субсидії буде проведено в автоматичному режимі (без звернення громадян) для всіх, кому призначено субсидію на неопалювальний період 2023 року, та тим, у кого розмір субсидії склав 0,00 грн", – розповіли.

Тобто, громадянам, які вже є отримувачами субсидії або яким у літній період призначили нульову, додатково звертатися за виплатою не потрібно, пояснили.

Під час розрахунку субсидії з жовтня враховуються доходи членів домогосподарства за перший і другий квартали цього року.

"Доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень", – сказали.

Для призначення субсидії тверде і рідке пічне побутове паливо, заяву і декларацію треба подати до кінця року.

Пенсійний фонд, субсидія
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 20 сентября 2023
Вторник, 19 сентября 2023
Понедельник, 18 сентября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023