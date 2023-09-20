Гутерріш закликав реформувати міжнародні інституції, включаючи Раду безпеки ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав реформувати міжнародні інституції, включаючи Раду безпеки. Про це він сказав під час виступу голови організації на 78 сесії Генасамблеї ООН.
Гутерріш наголосив, що якщо цього не станеться, на міжнародне співтовариство чекатиме «подальший розлом».
«Наш світ стає некерованим. Зростає геополітична напруга. Зростають глобальні проблеми. І ми, схоже, нездатні поєднати зусилля, щоб їх вирішити», – сказав він.
Генсек ООН також зазначив, що багато міжнародних інститутів відображають «реалії колоніального світу», тому системі світопорядку потрібні зміни, щоб ефективно вирішити проблеми, що виникли.
«Світ змінився, а наші інститути – ні. Ми не можемо ефективно вирішувати проблеми сьогодення, якщо інститути не відображають світ таким, яким він є. Настав час змінити багатосторонні структури, ґрунтуючись на економічних і політичних реаліях цього століття», – резюмував Гутерріш.
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