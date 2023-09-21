НКРЕКП з 1 жовтня запроваджує зміни у підході до визначення плати за обслуговування газових труб

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 1 жовтня 2023 року запроваджує зміни у підході до визначення мінімального розміру річної замовленої потужності для побутових споживачів, яким газопостачання припинено повністю або частково.
Відтепер при визначенні мінімальних обсягів річної замовленої потужності враховується виключно функціонуюче газове обладнання побутового споживача, що не було опломбоване. Про це повідомляє прес-служба НКРЕКП.
Для прикладу наведена зміна платіжки за розподіл природного газу для побутового споживача з комплексним споживанням у Чернівецькій області з опломбованим обладнанням (опалювальний прилад та водонагрівач) та мінімальними обсягами споживання в попередньому газовому році.
Регулятор зазначає, що у даному випадку до змін клієнт платив за мінімальний обсяг споживання 314 куб. м. на рік, а тепер після змін платитиме за 39 куб. м. на рік.
Таким чином, економія для зазначеного прикладу складе 45,6 грн на місяць та 547,25 грн на рік.
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