НСЗУ: Ветерани, які потребують психологічної підтримки, можуть отримати її безкоштовно

Ветерани, які потребують психологічної підтримки, можуть безкоштовно отримати її за Програмою медичних гарантій. Про це повідомила Національна служба здоров'я України (НСЗУ).

«Піклування про своє ментальне здоров’я особливо важливе в часи війни. Ветеран, як і кожен українець, може безоплатно отримати психічну підтримку, консультації необхідних лікарів-спеціалістів, безоплатні або з частковою доплатою ліки при розладах психіки та поведінки, а також амбулаторне і стаціонарне лікування», – йдеться у повідомленні.

Людей, які мають потребу у допомозі, закликали звернутися до сімейного лікаря, який працює в закладі з договором на пакет «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги».

«Сімейні лікарі, терапевти й педіатри цих закладів пройшли курс від Академії НСЗУ «Ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги із використанням керівництва mhGAP», – роз’яснила НСЗУ,

Лікар первинної медичної допомоги надає таку допомогу:

перша психологічна допомога;

виявлення психічних і неврологічних розладів;

направлення на лабораторні та інструментальні дослідження;

лікування під контролем сімейного лікаря;

психологічна підтримка членів родини.

За потреби лікар первинної медичної допомоги може направити ветерана до психіатра. Крім того, можна напряму звернутися до психіатра у закладі, який має договір на пакет «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах», при цьому не обов’язково мати відповідне направлення.

«Пацієнт може отримувати психіатричну допомогу вдома, якщо розлад некритичний. Така підтримка передбачена пакетом «Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами». Щоб скористатися послугами, потрібне електронне направлення в сімейного лікаря або психіатра», – додали у службі.