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Жолнович: Україна готова до лібералізації тарифів на газ та електроенергію

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Україна готова до впровадження рекомендацій США щодо лібералізації тарифів на газ та електроенергію.

Про це заявила міністр соцполітики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону Єдині новини.

«Лібералізація цін означає: дозволити надавачам послуг підвищувати ціни для споживачів, водночас збалансувати зростання цін субсидією громадянам, для яких вартість платіжки перевищуватиме 15% від заробітку», – наголосила вона.

Для цього, за її словами, вже розробили цифровий режим, який з листопада повноцінно запрацює.

«Це дозволить нам в автоматичному режимі пропонувати таким людям скористатися субсидією. У бюджеті на 2024 рік передбачили на субсидії 50 млрд грн», – додала Жолнович.

Днями США передали Україні перелік пріоритетних реформ, в якому, зокрема, рекомендують запровадити програму лібералізації тарифів на природний газ та електроенергію, а також забезпечити підтримку громадян субсидіями.

Жолнович
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