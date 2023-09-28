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У Мінсоцполітики пояснили, як нараховуватимуть пенсії за бальною системою

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В Україні у 2024 році індексація пенсій проходитиме по-новому, це дозволить підвищити виплати майже всім пенсіонерам.

Про це розповіла Міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.

За її словами, для цього наступного року планується збільшити бюджет Пенсійного фонду на 100 млрд гривень.

Міністр нагадала, що сьогодні чинне законодавство передбачає, що, якщо людина вийшла на пенсію умовно у 2000 році, то їй вираховували пенсію, виходячи із середнього заробітку у грошовому еквіваленті 2000 року.

«Наприклад, у середньому було 300-400 грн, і від цієї суми вираховували, яку людина матиме пенсію. Але через те, що індексацію не проводили щороку, або навіть якщо її проводили, то вираховували коефіцієнт за 3 минулі роки, що занижує цю індексацію, і цю суму постійно не було проіндексовано на реальну вартість», – розповіла міністр.

Через це суми пенсії, нараховані у 2000 році, вже у 2014-му істотно за розміром відставали від сучасних. І також відрізнялися від суми, яку отримувала людина, яка мала таку ж зарплату і таку ж кількість років напрацьованого страхового стажу, виходячи на пенсію у 2014 році.

З новою системою індексації, за словами Жолнович, пенсії буде підвищено практично всім пенсіонерам, які вийшли на пенсію раніше, ніж три роки тому.

Вона звернула увагу, що якщо розрахувати сьогоднішні пенсії за формулою, то близько 50% пенсіонерів мають пенсії 1800-2000 грн, бо саме ці суми неправильно індексувалися.

Як пояснила Жолнович, бальний розрахунок передбачає, що за кожен місяць, коли людина сплачувала страховий внесок або працювала, буде пораховано заробітну плату по відношенню до середньої зарплати того місяця, щоб вирахувати реальну купівельну спроможність.

«Якщо це було на рівні середньої зарплати, це буде 10 балів, якщо більше – 11, 12 балів пропорційно, чи, наприклад, менше. І тому кожна людина отримає свою унікальну незмінну кількість балів. І ми щороку цю кількість балів оцінюватимемо відповідно до середньої зарплати в конкретному році. Це просто не дозволить занижувати індексацію та зрівнювати всі пенсії підряд», – додала міністр.

Мінсоцполітики, Жолнович
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