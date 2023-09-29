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Більшість українців відчули погіршення власного економічного становища, - опитування

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Погіршення власного економічного становища за останні пів року відчули 60% українців, у 35% воно не змінилося, і лише 5% відчули покращення.

Про це свідчать результати чергового дослідження настроїв та економічного становища населення, проведеного в рамках 24-ї хвилі проєкту «Україна в умовах війни» Соціологічною групою «Рейтинг» 5-7 вересня 2023 року.

За даними дослідження, оцінки становища в Україні загалом гірші: 73% відчули погіршення, 13% – говорять про відсутність змін, 9% – про покращення.

Загалом стан справ в економіці респонденти оцінюють дещо краще, аніж у минулих опитуваннях, проте спостерігається зростання негативних оцінок щодо майбутнього. Так, говорячи про економіку країни у майбутньому, 29% респондентів очікують покращення, 26% – думають, що нічого не зміниться, 32% очікують погіршення. Щодо особистої ситуації – 23% сподіваються, що у наступний рік їхнє особисте економічне становище покращиться, 41% вважають, що воно не зміниться, 21% – мають песимістичні погляди щодо цього.

Кращі оцінки стану власного економічного становища спостерігаються серед мешканців заходу і центру, молодших респондентів, тих, хто працює, та особливо тих, хто знайшов нову роботу. Майже такі самі тенденції і щодо оцінки майбутнього. Майбутнє економіки України відносно краще оцінюють мешканці півдня.

Кількість респондентів, які були змушені покинути місце постійного проживання, майже не змінилась – сьогодні це 18%. Найбільше переселенців серед вихідців з східного макрорегіону – близько 60% з них змінили місце проживання, та південного – серед яких внутрішніх переселенців 25%.

44% з тих, хто працював до війни, працюють на своїх звичних робочих місцях, 14% – працюють частково/віддалено, 15% – знайшли нове місце роботи. Попри це чверть таких опитаних до цього часу не працює. Водночас спостерігається зменшення тих, хто не має роботи. Відносно краща ситуація з роботою у мешканців центру і заходу, чоловіків, молоді та людей середнього віку, більш забезпечених. Серед переселенців у динаміці зросла кількість тих, хто закріпився на нових робочих місцях і працює у звичному режимі, частка непрацюючих серед них порівняно з початком 2023 року зменшилася з половини до 40%.

Опитування проведено серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

опитування, дослідження
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