Боррель: Сподіваюся, що до кінця цього року ЄС зможе узгодити допомогу Україні на 5 млрд євро

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у понеділок висловив сподівання, що країни Євросоюзу до кінця цього року зможуть узгодити безпекову допомогу Україні на 2024 рік на EUR5 млрд.
"Я пропоную створити з коштів Європейського фонду миру новий фонд у EUR5 млрд для України на 2024 рік. Сподіваюся, ми зможемо досягти угоди до кінця року, коли нам потрібно буде домовитися про фінансові плани на багато років уперед", - сказав він на пресконференції за підсумками зустрічі глав МЗС ЄС у Києві.
За його словами, міністри на зустрічі зробили основний акцент на допомозі Києву, зокрема військовій.
"Ми обговорили зобов'язання у безпековій сфері, які ми хочемо надати Україні", - зазначив він.
"Найтвердіші зобов'язання у безпековій сфері, які ми можемо надати Україні, - це членство в ЄС", - наголосив Боррель.
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