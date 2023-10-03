Юсов: У росії не вистачає засобів протиповітряної оборони

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що у росії не вистачає засобів протиповітряної оборони. Про це він повідомив у ефірі національного телемарафону.
За його словами, росіяни можуть перекидати ППО, але удари по військових підприємствах на території рф свідчать про те, що в окупантів бракує засобів.
Він зазначив, що для захисту своєї території москва змушена перекидати системи з інших напрямків, зокрема з Далекого Сходу.
Юсов заявив, що військово-політичному керівництву росії "варто замислитись", що їм важливіше — розподіляти ППО на тимчасово окупованих територіях або прикривати свою.
Раніше в ГУР повідомили, що 1 жовтня ударні дрони атакували Смоленський авіаційний завод, де виробляють ракети Х-59.
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