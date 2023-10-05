У США офіційно підтвердили передачу ЗСУ конфіскованих патронів іранського походження

Центральне командування Збройних сил США в середу офіційно підтвердило, що передало українським Збройним Силам патрони іранського походження, конфісковані під час спроби контрабанди до Ємену.
Про це йдеться в заяві командування, що є в розпорядженні "Європейської правди".
Згідно із заявою американського Центрального командування, "2 жовтня 2023 року уряд США передав Збройним Силам України близько 1,1 мільйона набоїв калібру 7,62 мм".
Ці патрони були вилучені ще в грудні 2021 року військово-морськими силами Центрального командування США на судні MARWAN I, яке перевозило їх до угрповань хуситів у Ємені в порушення резолюції Ради безпеки ООН.
У липні цього року уряд США конфіскував патрони за позовом Міністерства юстиції, уточнюється в повідомленні.
"США зобов'язуються співпрацювати з нашими союзниками і партнерами, щоб протидіяти потоку іранської летальної допомоги в регіоні усіма законними засобами, зокрема санкціями США і ООН, а також через заборони", – додали в Центральному командуванні ЗС США.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023