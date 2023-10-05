В ООН зафіксували випадки позасудових страт українських військовополонених

Управління Верховного комісара ООН із прав людини зафіксувало шість випадків позасудових страт українських військовополонених. Це охоплює період з лютого до липня 2023 року. Про це йдеться у доповіді ООН щодо ситуації в Україні, передає УНН.

Згідно з звітом, страт російських військовополонених за час звітного періоду не зафіксували, проте є шість "автентичних" відео, на яких зображені страти українських військових силами рф. Серед них розстріл снайпера Олександра Мацієвського після його слів "Слава Україні" та обезголовлення військового.

Представники УВКПЛ ООН наголосили, що страти військовополонених є серйозними порушеннями Женевських конвенцій і воєнними злочинами. За інформацією, від 24 лютого 2022 року задокументовано позасудову страту або катування до смерті 25 російських і 21 українського військовополоненого.

У звіті йдеться, що ООН продовжувало документувати дані про тортури і жорстоке поводження з військовополоненими України, утримуваними росією, про "жахливі умови утримання", включно з примусовою працею.

Загалом із 56 українських військовослужбовців, опитаних представниками місії ООН у звітний період, 51 розповів, що зазнавав різних форм катувань і жорстокого поводження чи сексуального насильства, зокрема примусового оголення і погроз.