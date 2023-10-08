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Bloomberg: Неочікуваний напад на Ізраїль може вважатися одним з найбільших провалів ізраїльської розвідки

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Неочікуваний напад палестинського угрупування ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня може вважатися одним з найбільших провалів ізраїльської розвідки з часів війни Судного дня 1973 року.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в публікації Bloomberg.

Зазначається, що атака передбачала таке планування та координацію воєнних дій, про які мали знати розвідувальні служби.

Хоча ізраїльські посадовці тривалий час заявляли, що бойовики готуються до насильства, час і масштаб нападу, схоже, застали прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу зненацька. Ізраїль і його союзник США, які виділили Ізраїлю 3,3 млрд доларів на оборону у 2022 році, вивчатимуть, хто несе відповідальність і як це сталося.

"Мене шокує, що вони змогли зробити це, а Ізраїль чи Сполучені Штати не помітили, - сказав колишній посол США в Ізраїлі Мартін Індік. - Нездатність підготуватися... Нездатність розмістити війська вздовж кордону, руйнування огорожі вздовж кордону, за яке вони заплатили мільйони шекелів..."

Цей напад стався через 50 років після того, як Ізраїль не зміг відбити раптову атаку, яку Єгипет та Сирія здійснили під час єврейського свято Йом Кіпур (Судного дня). Тоді цей провал розвідки спонукав до створення комісії для з'ясування того, що пішло не так, і став предметом численних досліджень і наукових публікацій.

"Реальна проблема, імовірно, в тому, що ізраїльтяни просто не вірили, що ХАМАС ризикне прорватися через кордон, - сказав старший науковий співробітник Фонду Карнегі Аарон Девід Міллер. - Відсутність достатньої кількості ізраїльських сил у цьому районі була серйозною невдачею".

Зазначається, що цим питанням також може зайнятися Конгрес США, враховуючи, що від ізраїльських та американських спецслужб слід було очікувати виявлення підготовки атаки такого масштабу.

Не допомогло й те, що ізраїльські служби безпеки виділяють значні ресурси для спостереження за палестинським суспільством, включаючи ХАМАС, за допомогою мереж інформаторів, а також технологій спостереження.

ХАМАС, Ізраїль
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