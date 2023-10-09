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Politico: У Європі посилюють захист єврейських громад після нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль

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Кілька держав Європи оголосили про посилення поліцейського захисту єврейських громад після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль і подальшої ескалації конфлікту.

Про це йдеться в публікації Politico, пише "Європейська правда".

Європейські уряди побоюються зростання антисемітських актів у зв'язку з розгортанням бойових дій між Ізраїлем і підтримуваним Іраном угрупованням ХАМАС у Газі, які прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив війною проти своєї країни.

Поліція Лондона заявила, що події в Ізраїлі можуть призвести до протестів у місті в найближчі дні, тому забезпечує "відповідний план охорони правопорядку", щоб "збалансувати право на протест і не допустити порушення громадського порядку".

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен напередодні попросив префектів по всій країні посилити безпеку єврейських громад і оголосив про скликання наради для оцінки ситуації. Він додав, що наразі ніяких загроз безпеці МВС Франції не спостерігає.

У Берліні поліція заявила, що посилила заходи безпеки в єврейських та ізраїльських установах після нападу ХАМАС на Ізраїль, а Центральна рада євреїв Німеччини сказала, що "перебуває в інтенсивному контакті" з владою.

Аналогічні заходи захисту єврейських громад були ухвалені зокрема в Іспанії та Італії.

Нагадаємо, в суботу вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Гази, що стало найбільшою ескалацією арабо-ізраїльського конфлікту за останні 50 років. За останніми даними, від дій ХАМАС загинули понад 500 людей.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про контртерористичну операцію "Залізні мечі" й розпочала обстріл інфраструктури сектора Гази.

ХАМАС, Ізраїль
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