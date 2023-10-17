Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

У Міненерго назвали неправдивою інформацію про нібито застосування графіків відключень електроенергії

147

В останні дні перед початком опалювального сезону в соціальних мережах масово поширюється інформація про нібито застосування в Україні графіків відключень електроенергії. Однак це неправдиві дані. У цьому запевняє Міністерство енергетики України.

«Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, наразі повністю вистачає для забезпечення потреб споживачів. Обмежень електропостачання наразі не передбачається у жодній з областей країни», – йдеться в повідомленні.

Водночас в Міненерго зазначають, що відключення можливі винятково в разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання. А також технологічних порушень та у випадку несприятливих погодних умов.

«Ми активно готуємо енергетичну систему до опалювального сезону. Міненерго звертається до громадян з проханням бути пильними та користуватися тільки офіційною та перевіреною інформацією», – додали у відомстві.

У Міністерстві закликали журналістів оприлюднювати винятково перевірені дані та звертатися до Міненерго для надання вичерпної інформації стосовно суспільно важливих питань.

Міненерго
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 17 октября 2023
Понедельник, 16 октября 2023
Воскресенье, 15 октября 2023
Суббота, 14 октября 2023
Пятница, 13 октября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023