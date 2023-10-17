У Міненерго назвали неправдивою інформацію про нібито застосування графіків відключень електроенергії

В останні дні перед початком опалювального сезону в соціальних мережах масово поширюється інформація про нібито застосування в Україні графіків відключень електроенергії. Однак це неправдиві дані. У цьому запевняє Міністерство енергетики України.
«Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, наразі повністю вистачає для забезпечення потреб споживачів. Обмежень електропостачання наразі не передбачається у жодній з областей країни», – йдеться в повідомленні.
Водночас в Міненерго зазначають, що відключення можливі винятково в разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання. А також технологічних порушень та у випадку несприятливих погодних умов.
«Ми активно готуємо енергетичну систему до опалювального сезону. Міненерго звертається до громадян з проханням бути пильними та користуватися тільки офіційною та перевіреною інформацією», – додали у відомстві.
У Міністерстві закликали журналістів оприлюднювати винятково перевірені дані та звертатися до Міненерго для надання вичерпної інформації стосовно суспільно важливих питань.
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