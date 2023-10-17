Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Міноборони: В Україні за 2 роки кількість жінок в армії зросла на 40%

144

Порівняно з 2021 роком чисельність військовослужбовиць ЗСУ збільшилась на 40%.

Зокрема, за 2 роки кількість жінок в армії зросла на 12 тис. – зараз службу проходять майже 43 тис. військовослужбовиць. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Міністерство оборони скасувало усі обмеження для доступу військовослужбовиць до усіх посад.

«Якщо раніше жінки могли проходити службу на посадах переважно медичних спеціальностей, зв’язківців, бухгалтерів, діловодів і кухарів, то нині – жінка в армії може бути водієм, гранатометником, заступником командира розвідгрупи, командиром БМП, ремонтником, кулеметником, снайпером тощо», – йдеться у повідомленні.

Також раніше контракт на проходження військової служби укладався жінками віком від 18 до 40 років, тоді як у чоловіків такого обмеження не було. Тепер від 18 до 60 років контрактниками можуть стати представники обох статей.

Щодо декретної відпустки, то тривалість, визначена в медичному висновку, зараховується до строку вислуги у військовому званні.

Крім того, жінкам надали можливість для здобуття військової освіти всіх рівнів. По-перше, з 2019-го року Уряд України дозволив вступати до військових ліцеїв дівчатам, а, по-друге, жінки, які у майбутньому бачать себе офіцерами ЗСУ, мають доступ до усіх рівнів військової освіти. Їм дозволено опановувати ті самі спеціальності, що і чоловікам, а, згодом і служити за широким переліком посад.

Також було організували системну роботу щодо підвищення рівня компетентності особового складу із забезпечення рівних прав та можливостей жінок й чоловіків.

«Раніше тренінгів, семінарів, нарад, освітніх програм, круглих столів за участю міжнародних організацій, експертів і фахівців з питань рівноправності українського війська не проводилося. Нині – ця робота відбувається постійно в усіх військових частинах», – інформує відомство.

Крім того, враховуються аспекти рівноправності під час розроблення нормативно-правових актів. Усі документи, які розробляє МОУ проходять гендерну експертизу.

Були проведені й інші дії, зокрема:

  • надано додаткові місця проживання,
  • забезпечені вбиральні для організації належних умов несення служби військовослужбовців-жінок,
  • пошита військова форма для жінок.

До того ж, кожен командувач родів військ отримав штатного радника. Крім того, запроваджено функцію позаштатного радника з гендерних питань у системі Міноборони та ЗСУ – це 81 позаштатних та 74 – на громадських засадах.

«Ведеться регулярна робота щодо заходів із запобігання сексуальним домаганням та іншим порушенням прав людини. Зокрема, випадків гендерно зумовленого, в тому числі домашнього насильства та дискримінації на робочому місці. Налагоджено співпрацю з міжнародними партнерами: структурою ООН Жінки в Україні, ОБСЄ, структурою НАТО, а також з національними громадськими організаціями», – додають у Міноборони.

ЗСУ, Міноборони
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 17 октября 2023
Понедельник, 16 октября 2023
Воскресенье, 15 октября 2023
Суббота, 14 октября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023