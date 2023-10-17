Міноборони: В Україні за 2 роки кількість жінок в армії зросла на 40%

Порівняно з 2021 роком чисельність військовослужбовиць ЗСУ збільшилась на 40%.

Зокрема, за 2 роки кількість жінок в армії зросла на 12 тис. – зараз службу проходять майже 43 тис. військовослужбовиць. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Міністерство оборони скасувало усі обмеження для доступу військовослужбовиць до усіх посад.

«Якщо раніше жінки могли проходити службу на посадах переважно медичних спеціальностей, зв’язківців, бухгалтерів, діловодів і кухарів, то нині – жінка в армії може бути водієм, гранатометником, заступником командира розвідгрупи, командиром БМП, ремонтником, кулеметником, снайпером тощо», – йдеться у повідомленні.

Також раніше контракт на проходження військової служби укладався жінками віком від 18 до 40 років, тоді як у чоловіків такого обмеження не було. Тепер від 18 до 60 років контрактниками можуть стати представники обох статей.

Щодо декретної відпустки, то тривалість, визначена в медичному висновку, зараховується до строку вислуги у військовому званні.

Крім того, жінкам надали можливість для здобуття військової освіти всіх рівнів. По-перше, з 2019-го року Уряд України дозволив вступати до військових ліцеїв дівчатам, а, по-друге, жінки, які у майбутньому бачать себе офіцерами ЗСУ, мають доступ до усіх рівнів військової освіти. Їм дозволено опановувати ті самі спеціальності, що і чоловікам, а, згодом і служити за широким переліком посад.

Також було організували системну роботу щодо підвищення рівня компетентності особового складу із забезпечення рівних прав та можливостей жінок й чоловіків.

«Раніше тренінгів, семінарів, нарад, освітніх програм, круглих столів за участю міжнародних організацій, експертів і фахівців з питань рівноправності українського війська не проводилося. Нині – ця робота відбувається постійно в усіх військових частинах», – інформує відомство.

Крім того, враховуються аспекти рівноправності під час розроблення нормативно-правових актів. Усі документи, які розробляє МОУ проходять гендерну експертизу.

Були проведені й інші дії, зокрема:

надано додаткові місця проживання,

забезпечені вбиральні для організації належних умов несення служби військовослужбовців-жінок,

пошита військова форма для жінок.

До того ж, кожен командувач родів військ отримав штатного радника. Крім того, запроваджено функцію позаштатного радника з гендерних питань у системі Міноборони та ЗСУ – це 81 позаштатних та 74 – на громадських засадах.

«Ведеться регулярна робота щодо заходів із запобігання сексуальним домаганням та іншим порушенням прав людини. Зокрема, випадків гендерно зумовленого, в тому числі домашнього насильства та дискримінації на робочому місці. Налагоджено співпрацю з міжнародними партнерами: структурою ООН Жінки в Україні, ОБСЄ, структурою НАТО, а також з національними громадськими організаціями», – додають у Міноборони.