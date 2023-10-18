Мінсоцполітики планує завершити підготовчий етап запровадження накопичувальної пенсії до 2025 року

У Міністерстві соціальної політики планують завершити підготовчий етап для запровадження обов’язкової накопичувальної пенсії до 2025 року.
Про це повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович в інтерв’ю виданню Forbs.ua, передає Укрінформ.
«Орієнтуємося на 2025-й, аби сформувати весь дизайн накопичувальної пенсії. Є домовленість, що ми не обтяжуємо ані роботодавця, ані працівника. Підвищення податку не буде», - розповіла Жолнович.
Вона також зауважила, що розглядається варіант спрямування на накопичення коштів з Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
«Бо там наразі є профіцит. Згідно з проєктом бюджету на 2024-й, наступного року у Фонд безробіття буде перераховано 10 млрд грн», - сказала міністр.
Також в Україні потрібно створити державний фонд, який опікуватиметься пенсійними накопиченнями.
“Перші три роки кошти йтимуть туди, потім буде змога переходити на недержавні фонди. Ще одне питання – збереження накопичень і захист їх від інфляції. Розглядаються інвестиції в золото, ОВДП, цінні папери тощо», - роз’яснила Жолнович.
За її словами, це поки що попередній план, який буде обговорюватися у парламенті. Щоб отримати «дизайн реформи» у 2025 році, закон потрібно ухвалити до першої половини 2024 року.
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