Жолнович: Понад 140 тисяч переселенців було позбавлено грошової допомоги

В Україні понад 140 тисяч переселенців було позбавлено грошової допомоги від держави через невідповідність критеріям.
Про це заявила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович в інтерв'ю Forbes.
«Ми звірилися з Державною прикордонною службою та припинили виплати тим, хто не відповідає новим критеріям. Це близько 112 тисяч осіб...Також щомісяця ми проводимо перевірки людей, які повернулися до свого постійного житла або мали власне житло. Таких було понад 12 тисяч. Ще 9500 виявлено померлими, і ще 9800 мали подвоєння, тобто людина отримала виплати в кількох громадах», – сказала вона.
Жолнович розповіла, що був випадок, коли людина отримувала виплати ВПО майже рік, і при цьому купила автомобіль Mercedes 2023 вартістю понад 9,5 млн гривень.
«Також зафіксовано близько 250 осіб, які здійснили операції на суму понад 100 000 грн. Ще 80 людей купили квартири чи земельні ділянки дорожче ніж за 100 000 грн», – зазначила чиновниця.
Вона додала, що внаслідок таких перевірок витрати бюджету зменшилися приблизно на 400 млн гривень на місяць.
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