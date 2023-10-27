Стефанішина: Переговори про вступ України до ЄС можливі вже у цьому році

Незважаючи на спроби маніпуляцій деяких країн або чиновників, з метою применшити оцінку прогресу України, переговори про вступ до ЄС можливі вже у цьому році. Про це заявила міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає УНН.

“Ми сьогодні вже бачимо, що деякі країни або навіть деякі європейські чиновники вдаються до маніпуляцій, намагаючись протискати якісь свої особисті побажання в документи, які готуються Європейською комісією. Так само ми бачимо, що є певні недружні країни, які намагаються применшити оцінку прогресу України і, скажімо так, знецінити деякі з наших зусиль”, – розповіла віцепрем’єр-міністерка.

Але Стефанішина впевнена, що попри усі сторонні маніпуляції, а також повномаштабну війну, Україна може почати переговори з ЄС у грудні цього року.

"Україна створила усі необхідні умови для цього, реалізувавши сім рекомендацій. Більше того, ми маємо розуміти, що будуть розглядатися й можливі рішення щодо інших майже 10 країн розширення, і Україна безумовно є лідером, навіть попри триваючу повномаштабну війну", - заявила урядовиця.