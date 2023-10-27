Атеш: росіяни перекидають велику кількість особового складу і техніки в Джанкой

росіяни перекидають велику кількість особового складу і техніки в аеродром Джанкой.
Про це повідомив рух опору "Атеш".
Звідти мобілізованих відправляють на фронт.
Також учасники підпілля, які перебувають у лавах армії росії повідомляють, що окупанти активно працюють над зміцненням Джанкоя інженерними спорудами.
Нагадаємо, минулого місяця Генштаб ЗСУ повідомляв, що до тимчасово окупованого міста Джанкой у Криму на місцевий військовий аеродром прибуло близько 100 військовослужбовців строкової служби з Кабардино-Балкарської республіки. Їх сюди направили для посилення охорони та оборони аеродрому.
Цього місяця росіяни пускали з району Джанкой ракети типу "Іскандер-К.
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