Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Атеш: росіяни перекидають велику кількість особового складу і техніки в Джанкой

205

росіяни перекидають велику кількість особового складу і техніки в аеродром Джанкой.

Про це повідомив рух опору "Атеш".

Звідти мобілізованих відправляють на фронт.

Також учасники підпілля, які перебувають у лавах армії росії повідомляють, що окупанти активно працюють над зміцненням Джанкоя інженерними спорудами.

Нагадаємо, минулого місяця Генштаб ЗСУ повідомляв, що до тимчасово окупованого міста Джанкой у Криму на місцевий військовий аеродром прибуло близько 100 військовослужбовців строкової служби з Кабардино-Балкарської республіки. Їх сюди направили для посилення охорони та оборони аеродрому.

Цього місяця росіяни пускали з району Джанкой ракети типу "Іскандер-К.

Джанкой, Крим, Атеш
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 27 октября 2023
Четверг, 26 октября 2023
Среда, 25 октября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023