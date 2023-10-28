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Кабмін змінив порядок надання грантів на створення і розвиток садівництва

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Кабінет міністрів вніс зміни до порядку надання грантів на створення і розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та розвиток тепличного господарства.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Згідно з повідомленням, зміни вдосконалюють механізми підтримки суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у відповідних галузях.

Передбачається, що одержувач гранту створить робочі місця та працевлаштує на них співробітників на повний робочий день і виплачуватиме їм обов'язкову мінімальну зарплату для таких фахівців.

Крім того, розширено перелік умов скасування рішень Мінагрополітики, зокрема, у разі закриття одержувачем банківського рахунка в односторонньому порядку та у разі порушення в разі переказу всієї своєї частки співфінансування в 30-денний строк після укладення договору.

Постановою Кабміну уточнено кількість працівників, необхідних для надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства, а також скорочено список областей для здійснення посадок мигдалю.

Мельничук
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