ООН створила консультативну раду з міжнародного регулювання ШІ

Організація Об'єднаних Націй започаткувала створення консультативної ради з міжнародного регулювання штучного інтелекту (ШІ). Про це йдеться на сайті ООН.
Рада вже налічує 39 представників урядових органів, наукових груп і бізнесу, включно з високопосадовцями відомих компаній, таких як Google й OpenAI. Очікується, що ця ініціатива розв'язуватиме питання потреби створення міжнародних стандартів для цієї технології.
Основним завданням нової ради є розвиток консенсусу щодо ризиків, пов'язаних з ШІ, а також сприяння його використання в інтересах сталого розвитку та зміцнення міжнародного співробітництва. Зазначимо, що ООН розглядає цю технологію переважно в позитивному світлі. Організація вбачає в ШІ можливість розв'язання глобальних проблем і надання допомоги країнам, що розвиваються.
Поки що залишається нез'ясованим, як саме рекомендації, розроблені радою ООН, будуть узгоджені з іншими ініціативами у сфері регулювання ШІ. Відомо, що рада має намір підготувати пропозиції, які будуть обговорюватися на саміті ООН у 2024 році, де обговорюватимуться ключові питання розвитку і регулювання ШІ.
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