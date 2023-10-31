ООН створила консультативну раду з міжнародного регулювання ШІ

Організація Об'єднаних Націй започаткувала створення консультативної ради з міжнародного регулювання штучного інтелекту (ШІ). Про це йдеться на сайті ООН.

Рада вже налічує 39 представників урядових органів, наукових груп і бізнесу, включно з високопосадовцями відомих компаній, таких як Google й OpenAI. Очікується, що ця ініціатива розв'язуватиме питання потреби створення міжнародних стандартів для цієї технології.

Основним завданням нової ради є розвиток консенсусу щодо ризиків, пов'язаних з ШІ, а також сприяння його використання в інтересах сталого розвитку та зміцнення міжнародного співробітництва. Зазначимо, що ООН розглядає цю технологію переважно в позитивному світлі. Організація вбачає в ШІ можливість розв'язання глобальних проблем і надання допомоги країнам, що розвиваються.

Поки що залишається нез'ясованим, як саме рекомендації, розроблені радою ООН, будуть узгоджені з іншими ініціативами у сфері регулювання ШІ. Відомо, що рада має намір підготувати пропозиції, які будуть обговорюватися на саміті ООН у 2024 році, де обговорюватимуться ключові питання розвитку і регулювання ШІ.