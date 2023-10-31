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Зеленський: Вселяти віру в союзників у те, що Україна переможе, стає все важче

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Вселяти віру в союзників у те, що Україна переможе державу-агресора росію, стає все важче через падіння глобального інтересу до війни. Необхідність постійно переконувати їх виснажує. "Ніхто так не вірить у перемогу України, як я", цитує слова Президента Володимира Зеленського видання Time.

У великому матеріалі видання описує враження Зеленського від поїздки до Вашингтона у вересні. Time зазначає, що візит пройшов не так, як планувалося, оскільки не справив очікуваного враження на членів Конгресу та високопосадовців адміністрації Байдена.

"Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я. Ніхто. Вселяти цю віру своїм союзникам - забирає всю вашу силу, вашу енергію. Ви розумієте? Потрібно так багато всього... Найстрашніше, що частина світу звикла до війни в Україні. Втома війною накочується хвилею. Ви бачите це в Сполучених Штатах, у Європі. І ми бачимо, що як тільки вони починають трохи втомлюватися, це стає для них схожим на шоу: "Я не можу дивитися цей повтор в 10-й раз", - сказав Зеленський.

Президент відчуває під час своїх подорожей, що глобальний інтерес до війни впав, як і рівень міжнародної підтримки України, пише Time. Суспільна підтримка допомоги Україні в США вже кілька місяців падає, і візит Зеленського не допоміг її пожвавити. Кількість американців, що хотіли б, аби Конгрес надав Україні більше зброї для наступу, знизилася з 65% у червні до 41%у жовтні. Про це свідчать результати опитування, проведеного після від'їзду Президента України.

Зеленському все важче переконувати партнерів, що перемога не за горами: "З початком війни в Ізраїлі навіть утримати увагу світу на Україні стало серйозною проблемою", - зазначає Time.

Time, Зеленський
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