Речник МЗС КНР: Пекін сприятиме переговорам між росією та Україною щодо миру "по-своєму"

Хоча Китай не приймав участі в третьому мирному саміті щодо України на Мальті, у МЗС Китаю заявили, що Пекін сприятиме переговорам між росією та Україною щодо миру "по-своєму", назвавши війну "українською кризою".

Таку заяву зробив речник МЗС КНР Ван Веньбін.

"Позиція Китаю щодо кризи в Україні послідовна й чітка. Ми завжди відіграємо конструктивну роль для припинення вогню й політичного врегулювання кризи", –зазначив дипломат, відповідаючи на запитання, чи пов’язана відсутність китайського представника на зустрічі на Мальті з небажанням Пекіна надалі брати участь у пошуку рішень задля припинення війни в Україні.

Речник дипвідомства не пояснив причин відсутності представника Китаю на Мальті, хоча на попередньому саміті в Саудівській Аравії Китай представляв спецпредставник уряду Лі Хуей.

"Китай продовжуватиме по-своєму сприяти мирним переговорам і працювати над політичним урегулюванням кризи", – додав Ван Веньбін.