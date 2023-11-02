Юсов: Вкид про нібито смерть путіна мав на меті перевірити реакцію росіян

Вкид про нібито смерть російського диктатора володимира путіна мав на меті перевірити реакцію росіян, еліти, пропаганди, та водночас є інструментом впливу на самого путіна. Серед іншого, це й частина певного сценарію.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі радіо NV.

«Це солодка для українських слухачів музика, і мали би бути добрі новини… Але це лише повідомлення російських анонімних Telegram-каналів. Це внутрішня історія, яка розрахована на внутрішню російську аудиторію. Звісно, персонально путіну вона мало чим допомагає, тому що в росії є багато прихильників конспірологічних теорій», – сказав він.

Юсов зауважив, що внутрішні протистояння в росії тривають у різних формах, зокрема у подібних інформаційних кампаніях.

«Базова (мета вкиду, – Ред.) – як подивитися на реакцію суспільства в цифрах, в динаміці (чи повірили, як відреагували, на що готові), так і поспостерігати реакцію персоналій, еліт, медіа (навіть пропагандистських ЗМІ). У такий спосіб імперія, яка будується на роботі спецслужб, вивчає, як далі керувати», – сказав представник ГУР.

Це також є інструментом впливу на самого путіна, адже він та його прессекретар дмитро пєсков змушені реагувати й доводити, що це не так. Юсов підсумував: Очевидно, що це не крапка, а певний сценарій.