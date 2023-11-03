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путін дозволив блокувати у рф будь-які сайти, якщо вони збирають гроші на підтримку ЗСУ

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російський диктатор володимир путін підписав закон, який дозволяє блокувати у рф будь-які сайти, якщо вони збирають гроші на підтримку ЗСУ.

Про це свідчать дані з російського сайту правових актів.

Забаганка путіна працюватиме так: генеральний прокурор росії та його заступники можуть звертатися до роскомнагляду, щоб той заблокував сайт.

Зазначається, що закон було розроблено комісією з розслідування фактів іноземного втручання. Показово, що Кримінальним кодексом рф вже передбачено відповідальності за такі дії, аж до довічного позбавлення волі.

ЗСУ
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