Стефанішина: Україна передала угорському уряду дорожню карту розв'язання питань, які їх цікавлять

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що Україна передала угорському уряду дорожню карту розв'язання питань, які їх цікавлять, щодо національної меншини.

"Для нас було важливо, щоб звіт був неупереджений, і щоб там не відчувався, скажімо так, "угорський слід", тому що він має бути об'єктивним. І я хочу звернути увагу, що Європейська комісія у своєму звіті підтвердила прогрес України, підтвердила, що права національних меншин відповідають Копенгагенським критеріям, які виставляються країнам-членам Євросоюзу. Це дуже важливий сигнал для всіх інших країн-членів ЄС", - сказала вона в ефірі національного телемарафону.

Стефанішина зазначила, що з угорською стороною триватиме робота.

"Ми передали їм детальну дорожню карту, як ми бачили вирішення питань, які порушує угорський уряд", - розповіла віцепрем'єрка.

Водночас вона наголосила, що угорська національна меншина постійно перебуває в діалозі з урядом України.

"Тому закликаємо угорську сторону дійти згоди і дати зворотний зв'язок тим пропозиціям, які ми надали", - підсумувала Стефанішина.