Українцям роз’яснили, чи можуть мобілізувати до 18 та після 60 років

Під час війни в Україні військовозобов'язаними вважаються усі чоловіки віком від 18 до 60 років. Їх можуть мобілізувати до війська після вручення повістки та відповідної перевірки стану здоров'я.

Чи можуть мобілізувати раніше 18 років або коли чоловік старший за 60 років, і за яких обставин це може статися, у коментарі РБК-Україна пояснив адвокат та провідний юрисконсульт Nota Group Антон Маринич.

Чи можуть мобілізувати до 18 та після 60 років: пояснення

"Громадяни України мають виконувати свій конституційний обов’язок щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Такий обов’язок полягає у проходженні ними військової служби. Проходження військової служби здійснюється громадянами України у добровільному порядку (за контрактом) або за призовом", – пояснює Антон Маринич.

Своєю чергою як визначено у Законі України "Про військовий обов’язок і військову службу" можна виділити такі категорії громадян:

допризовники – особи, які підлягають приписці до призовних дільниць;

призовники – особи, приписані до призовних дільниць;

військовозобов'язані – особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України на особливий період;

резервісти – особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України;

військовослужбовці – особи, які проходять військову службу.

Підлітки, яким у рік приписки виповнюється 17 років, мають відвідати свій ТЦК та СП для постановки на військовий облік за місцем свого проживання, пройти медичний огляд та отримати військово-обліковий документ.

Після проходження приписки таким громадянам видається Посвідчення про приписку до призовної дільниці, що підтверджує їх взяття на військовий облік.

Чоловіки, у віці від 18 до 27 років можуть бути призвані тільки на строкову військову службу, натомість під час дії воєнного стану призов на таку службу не здійснюється. Якщо призовнику виповнилось 27 років і він не проходив строкову службу, тоді він набуває статусу військовозобов’язаного.

Закон України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" визначає, що призову під час мобілізації підлягають "військовозобов’язані" та "резервісти".

"Щодо мобілізації призовників, можна стверджувати, що вони не підпадають під категорію громадян, яких можуть мобілізувати. Якщо призовник має бажання проходити військову службу, в такому випадку він може добровільно укласти контракт", – розповідає юрисконсульт Nota Group.

На військову службу за контрактом приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають встановленим вимогам проходження військової служби.

Якщо розглядати військову службу в рядовому складі, тоді вимоги наступні:

вік від 18 років;

повна або базова загальна середня освіта або вища, фахова передвища, професійна (професійно-технічна);

придатні за станом здоров’я;

не досягли граничного віку перебування на військовій службі.

17-річні можуть укласти контракт на військову службу (навчання)

"Що стосується громадян, яким виповнилось 17 років, то вони можуть укласти контракт на військову службу (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, а також закладів фахової передвищої військової освіти, що здійснюють підготовку осіб на посади сержантського та старшинського складу", – каже співрозмовник.

Граничний вік для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з-поміж осіб:

рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу – до 60 років;

вищого офіцерського складу – до 65 років.

Також на прохання військовослужбовця цей вік може бути збільшено до 5 років, при умові, що такі військовослужбовці мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби понад граничний вік.

Законодавством поділено граничний вік перебування на військовій службі та граничний вік перебування у запасі. Своєю чергою запас поділяється на категорії.

До запасу першої категорії включають військовозобов’язаних, які проходили військову службу та здобули під час її проходження військово-облікову спеціальність. До запасу другої категорії належать військовозобов’язані, які не проходили службу.

Запас військовозобов’язаних поділяється на розряди, в залежності від віку військовозобов’язаних. Військовозобов’язані, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком:

Перший розряд – до 35 років

Другий розряд – до 60 років

Офіцерський склад:

Перший розряд:

молодший офіцерський склад – до 45 років;

старший офіцерський склад: майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) – до 50 років; полковник (капітан 1 рангу) – до 55 років;

вищий офіцерський склад — до 60 років.

Другий розряд:

молодший та старший офіцерський склад — до 60 років;

вищий офіцерський склад — до 65 років.

Граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі Збройних сил України та інших військових формувань.

"Чоловіки, які досягли 60 років, не підлягають мобілізації, оскільки набули граничного віку перебування в запасі. Такі чоловіки після досягнення граничного віку підлягають виключенню з військового обліку. Якщо чоловіка було мобілізовано і під час служби він досяг граничного віку 60 років, в такому випадку на його прохання він може залишитись на службі ще до 5 років", – звертає увагу Антон Маринич.