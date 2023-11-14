Боррель: Україна на шляху до ЄС може вплинути на усі країни-кандидати

Динаміка, створена Україною на шляху до членства в Європейському Союзі, вплине на весь процес усіх країн-кандидатів. Про це заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у понеділок журналістам у Брюсселі, де на засідання збиралися голови МЗС країн ЄС, передає УНН.

Відповідаючи на запитання, як би він прокоментував те, що Європейська комісія рекомендувала надати Грузії статус кандидата на вступ до ЄС, а також розпочати переговори з Молдовою та Україною про членство, топ-дипломат ЄС наголосив, що цей крок створить рух і підштовхне всю чергу країн, які стоять в черзі на вступ до Європейського Союзу.

«Важливо, що Європейська комісія запропонувала розпочати переговори з Україною (та Молдовою). Це створить рух і підштовхне всю чергу країн, які стоять в черзі на вступ до (Європейського) Союзу. Існує перешкода у вигляді переговорів щодо Сербії/Косово, але динаміка, створена шляхом України до членства, вплине на весь процес всіх кандидатів, (які) перебували у своєрідному глухому куті», - зазначив Жозеп Боррель.

Нагадаємо, Україна може почати перемовини про вступ до ЄС вже на початку 2024 року, вказував посол України в ЄС Всеволод Ченцов.