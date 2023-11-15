Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Боррель: Україна та Угорщина проведуть зустріч, щоб розблокувати виплату у 500 млн євро

227

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що українська та угорська сторони проведуть нову зустріч для того, щоб розблокувати виплату 8-го траншу на 500 млн євро з Європейського фонду миру, який компенсує державам ЄС підтримку України зброєю.

Про це Боррель заявив після зустрічі міністрів оборони країн ЄС у вівторок, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Угорський міністр пояснив нам, що сьогодні може бути нова зустріч з українцями, щоб спробувати розблокувати виплату 8-го траншу. Думаю, є можливість, я сподіваюся, що це нарешті буде розблоковано. Будь-які інші рішення не на столі. Ми працюємо за принципом консенсусу і нам потрібен консенсус. Так, угорці продовжать працювати з українцями", – сказав Боррель.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 13 листопада підтвердив, що Будапешт і далі блокуватиме виділення траншу в 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру.

Угорщина місяцями блокує виділення цих 500 млн євро через те, що українське НАЗК внесло найбільший угорський банк – OTP Bank – у список "спонсорів війни".

Боррель
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 15 ноября 2023
Вторник, 14 ноября 2023
Понедельник, 13 ноября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023