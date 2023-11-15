Боррель: Україна та Угорщина проведуть зустріч, щоб розблокувати виплату у 500 млн євро

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що українська та угорська сторони проведуть нову зустріч для того, щоб розблокувати виплату 8-го траншу на 500 млн євро з Європейського фонду миру, який компенсує державам ЄС підтримку України зброєю.

Про це Боррель заявив після зустрічі міністрів оборони країн ЄС у вівторок, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Угорський міністр пояснив нам, що сьогодні може бути нова зустріч з українцями, щоб спробувати розблокувати виплату 8-го траншу. Думаю, є можливість, я сподіваюся, що це нарешті буде розблоковано. Будь-які інші рішення не на столі. Ми працюємо за принципом консенсусу і нам потрібен консенсус. Так, угорці продовжать працювати з українцями", – сказав Боррель.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 13 листопада підтвердив, що Будапешт і далі блокуватиме виділення траншу в 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру.

Угорщина місяцями блокує виділення цих 500 млн євро через те, що українське НАЗК внесло найбільший угорський банк – OTP Bank – у список "спонсорів війни".