лукашенко висловив обурення політикою Сербії стосовно білорусі

Самопроголошений білоруський президент александр лукашенко під час призначення нового посла в Сербії Сергєя Маліновського висловив обурення політикою цієї країни стосовно білорусі.
Слова лукашенка цитує сайт президента білорусі, повідомляє "Європейська правда".
Під час призначення посла в Сербії білоруський диктатор доручив "серйозно вивчити" ситуацію в країні та "розібратися в тій політиці, яку Сербія здійснює і бажає здійснювати щодо білорусі".
"Якщо вони хочуть (співпрацювати з білоруссю. – Ред.), отже, має бути результат у торговельно-економічному сенсі. Якщо вони хочуть метляти хвостом, грубо кажучи, й підтримувати європейсько-американські санкції проти білорусі, це їхня робота, нехай визначаються і підтримують, якщо вони забули те добро, з яким ми йшли до них", – сказав він.
лукашенко додав, що новому послу в Сербії "треба політично розібратися, чого вони хочуть": "Одна річ заявляти, а робити зовсім інше – така політика нікому не потрібна. Тому треба тут розібратися".
Самопроголошений президент білорусі не пояснив, що має на увазі. Водночас у травні 2022 року повідомлялось, що Сербія долучилася до санкцій ЄС проти білорусі за її підтримку російської агресії проти України.
Як відомо, Сербія є країною-кандидатом на членство в Європейському Союзі й повинна узгоджувати свою зовнішню політику з політикою ЄС. Це стосується і санкцій проти росії та білорусі, яка допомагає державі-агресору.
Водночас Белград, який має давні тісні зв’язки з москвою, послідовно відмовляється від приєднання до санкцій проти рф. У липні президент Сербії Александар Вучич пояснював це "моральною і правовою позицією" своєї країни.
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