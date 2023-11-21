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лукашенко висловив обурення політикою Сербії стосовно білорусі

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Самопроголошений білоруський президент александр лукашенко під час призначення нового посла в Сербії Сергєя Маліновського висловив обурення політикою цієї країни стосовно білорусі.

Слова лукашенка цитує сайт президента білорусі, повідомляє "Європейська правда".

Під час призначення посла в Сербії білоруський диктатор доручив "серйозно вивчити" ситуацію в країні та "розібратися в тій політиці, яку Сербія здійснює і бажає здійснювати щодо білорусі".

"Якщо вони хочуть (співпрацювати з білоруссю. – Ред.), отже, має бути результат у торговельно-економічному сенсі. Якщо вони хочуть метляти хвостом, грубо кажучи, й підтримувати європейсько-американські санкції проти білорусі, це їхня робота, нехай визначаються і підтримують, якщо вони забули те добро, з яким ми йшли до них", – сказав він.

лукашенко додав, що новому послу в Сербії "треба політично розібратися, чого вони хочуть": "Одна річ заявляти, а робити зовсім інше – така політика нікому не потрібна. Тому треба тут розібратися".

Самопроголошений президент білорусі не пояснив, що має на увазі. Водночас у травні 2022 року повідомлялось, що Сербія долучилася до санкцій ЄС проти білорусі за її підтримку російської агресії проти України.

Як відомо, Сербія є країною-кандидатом на членство в Європейському Союзі й повинна узгоджувати свою зовнішню політику з політикою ЄС. Це стосується і санкцій проти росії та білорусі, яка допомагає державі-агресору.

Водночас Белград, який має давні тісні зв’язки з москвою, послідовно відмовляється від приєднання до санкцій проти рф. У липні президент Сербії Александар Вучич пояснював це "моральною і правовою позицією" своєї країни.

лукашенко, Сербія
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