Міністр оборони Рустем Умєров прокоментував можливу зміну військових командувачів. Зокрема, він повідомив, що рішенні в цьому питання не ухвалене.

Про це Умєров заявив на спільному брифінгу з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом у Києві.

«Що стосується зміни командувачів, вона проходить за всіма параметрами, які ми у своєму внутрішньому периметрі військовому обговорюємо. У цьому плані маю сказати, що рішення поки що не ухвалено. Але ми робимо все можливе, щоб підвищити ефективність. І якщо це станеться, то ми дуже відкрито будемо завжди комунікувати це», – сказав Умєров.

Також міністр оборони додав, що «якщо такі речі відбуваються, то відбуваються в питаннях, які порушували раніше або для досягнення більшої ефективності».