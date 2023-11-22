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Умєров прокоментував можливу зміну військових командувачів

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Міністр оборони Рустем Умєров прокоментував можливу зміну військових командувачів. Зокрема, він повідомив, що рішенні в цьому питання не ухвалене.

Про це Умєров заявив на спільному брифінгу з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом у Києві.

«Що стосується зміни командувачів, вона проходить за всіма параметрами, які ми у своєму внутрішньому периметрі військовому обговорюємо. У цьому плані маю сказати, що рішення поки що не ухвалено. Але ми робимо все можливе, щоб підвищити ефективність. І якщо це станеться, то ми дуже відкрито будемо завжди комунікувати це», – сказав Умєров.

Також міністр оборони додав, що «якщо такі речі відбуваються, то відбуваються в питаннях, які порушували раніше або для досягнення більшої ефективності».

Умєров, Пісторіус
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