Костін: Європол створив оперативну групу для підтримки розслідування воєнних злочинів в Україні

Генеральний прокурор України Андрій Костін подякував Європолу за створення оперативної групи для підтримки розслідування воєнних злочинів в Україні, яка допомагатиме з розвідкою за відкритими джерелами (OSINT).
Про це Костін написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".
За словами генпрокурора, створення OSINT-групи є "ще однією важливою віхою" у співпраці України та Агентства Європейського Союзу зі співробітництва правоохоронних органів.
"Аналітична підтримка Європолу є величезним внеском у мережу всеосяжної відповідальності за міжнародні злочини росії. Дякуємо, що стоїте з нами на передовій правосуддя", – додав він.
Про створення оперативної групи для сприяння розслідуванням злочинів росії в Україні Європол оголосив 21 листопада.
Ця група має на меті допомогти виявити підозрюваних та їхню причетність до воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочинів геноциду, скоєних в Україні, за допомогою збору та аналізу розвідувальних даних з відкритих джерел.
До групи долучились 14 країн: Бельгія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія, Литва, Нідерланди, Португалія, Словацька Республіка, Словенія, Іспанія, Норвегія, Велика Британія, Сполучені Штати Америки.
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