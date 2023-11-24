Маляр: Між Зеленським та Залужним немає конфлікту

Екс-заступниця міністра оборони Ганна Маляр запевнила, що між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним немає конфлікту. Про це вона повідомила в інтерв'ю LIGA.net.

За її словами, вкидання про "конфлікт" Зеленський-Залужний активно розкручують росіяни і їх підхоплює частина української опозиції.

Вона зазначила, що у всіх можуть бути різні погляди та робочі дискусії.

"Не слід із цього робити сенсації. Це звичайні речі. І військові між собою ще як дискутують, я м'яко скажу це, з приводу того, що потрібно робити далі. Цензурно, скажімо. Це нормальні робочі процеси, це, нарешті, не дитячий садок, де всі повинні хороводом танцювати за вихователькою. Це звичайний робочий процес. Інша справа, що з цього намагаються зробити, ну взагалі про якийсь конфлікт сказати, роздмухати якусь страшну конспірологію. І постійно цих людей між собою стравлюють публічно", — сказала Маляр.

Колишня чиновниця заявила, що такі розмови сіють сумніви у народі, а Зеленський уже стверджував, що жодного конфлікту із Залужним немає.

Також Маляр вважає, що президент та головком не повинні записувати спільні селфі-відео, щоб спростовувати конфлікт, оскільки це "відкриє скриньку Пандори" і дасть ворогові ще більше приводів для спекуляцій.

"Вони вже стільки крутять цю історію з конфліктом, що ці спростування вже, мабуть, безглузді. Тому що всі розуміють, що це просто роздмухування відбувається", – резюмувала вона.