Стефанишина: Угорщина відповіла на пропозиції України щодо вирішення питань нацменшин

Угорський уряд відповів на пропозиції України щодо вирішення питань нацменшин, викладених у відповідній дорожній карті.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
За її словами, Україна не бачить того, що Будапешт готовий закрити цю тему політично.
«Ми отримали відповідь угорської сторони на цю дорожню карту із новим сетом побажань, скажімо так. Важливо, що цей діалог є», - заявила віце-прем'єрка.
При цьому Стефанішина наголосила, що Київ не робитиме винятків ні для угорської, ні для інших нацменшин.
«Політичні забаганки та заяви абсолютно не змушують нас якось виділяти підхід до угорської меншини. Більше того, проблематики якоїсь особливо глибокої немає. Тому підхід буде однаковим для всіх меншин», – наголосила Стефанишина.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023