Стефанишина: Угорщина відповіла на пропозиції України щодо вирішення питань нацменшин

Угорський уряд відповів на пропозиції України щодо вирішення питань нацменшин, викладених у відповідній дорожній карті.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

За її словами, Україна не бачить того, що Будапешт готовий закрити цю тему політично.

«Ми отримали відповідь угорської сторони на цю дорожню карту із новим сетом побажань, скажімо так. Важливо, що цей діалог є», - заявила віце-прем'єрка.

При цьому Стефанішина наголосила, що Київ не робитиме винятків ні для угорської, ні для інших нацменшин.

«Політичні забаганки та заяви абсолютно не змушують нас якось виділяти підхід до угорської меншини. Більше того, проблематики якоїсь особливо глибокої немає. Тому підхід буде однаковим для всіх меншин», – наголосила Стефанишина.