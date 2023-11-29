Економіст пояснив, чому насправді польські перевізники блокують кордон з Україною

Польські перевізники блокують українські вантажівки на кордоні, адже бояться конкуренції з більш дешевими послугами перевізників з України. Таку думку ексклюзивно для УНН висловив економіст Олег Пендзин.

"Ми з вами мали дещо подібне, коли український кордон блокували польські аграрії, зараз український кордон блокують польські перевізники. Головна причина цих всіх процесів полягає в тому, що європейський внутрішній ринок - це дуже смачний і ласий шмат. Це є дуже ємний і дуже багатий ринок з великими цінами, з надзвичайно великими дотаціями від Євросоюзу. І за цей ринок всі будуть битися", - заявив Пендзин.

Економіст пояснив, що з початком повномасштабного вторгнення Євросоюз зняв обмеження, які були прописані в Угоді про вільну торгівлю.

"Спочатку Євросоюз зняв аграрний блок, потім – ввів так званий транспортний безвіз. І виявилося, що українська продукція аграрна – дешевша і якісніша, що український перевізник надає послуги набагато дешевше, ніж польський. А польські перевізники на сьогодні є основними тримачами внутрішнього ринку перевезень ЄС. Польські машини їздять всередині Євросоюзу і забезпечують транспортні перевезення. Років 10 тому, коли Польща приєднувалася до ЄС, приблизно те саме поляки зробили з німцями і французами – вони їх вибили з ринку. А тепер поляки відчули, що таке, коли український перевізник починає вибивати поляка", - підкреслив Пендзин.

За словами економіста, основна причина – значно менша оплата праці українським перевізникам.

"Все дуже просто – заробітна платня українського водія, українському перевізнику – в 2,5 рази менша, ніж польського водія у польського перевізника. Тобто об’єктивно – пряма собівартість послуги в українського перевізника менша і він може запропонувати на загальноєвропейському ринку більш вигідні умови. І польські перевізники зрозуміли, що їх викидають з ринку. Зауважте, коли вони викидали німців і французів - дороги ніхто не блокував", - зауважив економіст.

Також Пендзин нагадав, що вдавшись до страйків, поляки хочуть домогтися повернення транспортних віз для українських перевізників.

"Тоді, коли були дозволи, поляки давали українцям 160 тисяч віз – разовий перетин кордону упродовж року. Цих дозволів вистачало до серпня місяця. Зараз, починаючи з 2023 року, українські перевізники в режимі "транспортного безвізу" перетнули кордон 450 тисяч разів", - пояснив економіст.

Експерт наголосив, що через блокаду ціни на продовольство не зростуть.

"Ми повністю забезпечуємо себе продовольством. По імпорту у нас є дуже невеликий перелік товарів, які ми споживаємо – це екзотичні фрукти: цитрусові, лимони, банани; морожена риба; сіль. Все. Все інше ми виробляємо у себе в країні", - пояснив Пендзин.

Не здорожчає і паливо, переконаний економіст, адже основні поставки здійснюються через залізницю.

"Паливно-мастильні матеріали, в основному, йдуть у нас залізницею. Автомобільним транспортом, в основному, їде скраплений газ. І по скрапленому газу дійсно є питання – він зріс в ціні, адже по ньому є дефіцит", - підкреслив Пендзин.

А от з побутовою хімією та предметами довгострокового використання можуть виникнути певні складнощі, утім не на довго, заявив економіст.

"Ми маємо певні запаси (побутової хімії, електротоварів) на складах. Якщо би це блокування було місяці 3-4, то, напевно, ми би це відчули. Поки що ми більш менш спокійно реагуємо на ці речі, через наявність залишків на складах. Це стосується і будівельних сумішей та матеріалів, які їдуть з тієї ж самої Польщі", - наголосив Пендзин.

Крім того економіст висловив думку, що польська блокада триватиме не більше 2 тижнів.

"Ми будемо мати зняття будь-якого блокування днів за 10-15. Поляки довго не формували Кабінет міністрів, але як тільки на кордоні Німеччина-Польща почалися перевірки міграційного режиму і вибудувалися польські автомобілі в понад 15-ти кілометровому заторі. На всіх дорогах в Німеччину з Польщі. Миттєво з’явилася відповідальна людина з уряду Польщі, яка вже дала Україні свої пропозиції, щодо вирішення цього питання. Зокрема – створення окремих переходів для виїзду польських порожніх автомобілів. Окрім того, Україна звернулася до Євросоюзу, вже створена моніторингова місія, яка буде зараз на кордоні вирішувати питання щодо доцільності розгляду тих чи інших проблем. Тобто вже на сьогодні Польща дуже активно зарухалася, бо німці почали блокувати виїзд польських автомобілів у Німеччину, а там трафік набагато більший, ніж Польща-Україна. Тому, я думаю, питання буде вирішено дуже швидко. І ще одне – в реальній дійсності там же блокують не 100-150 осіб, там на кордоні сидить 10-15 осіб. У даній ситуації я не бачу проблем великих", - заявив експерт.

Стосовно збитків, які може понести наша держава, Пендзин прокоментував так: "Я чув заяви українських урядовців, що в день кожна транспортна компанія приблизно втрачає 1 млн гривень, але це транспортна компанія втрачає у зв’язку з простоєм автомобілів. Що стосується економіки України – поки що якихось серйозних збитків немає, по одній простій причині – ціни не ростуть, на залишках сидимо. Якщо би це блокування продовжувалося декілька місяців, тоді би, напевне, ми би побачили ріст цін. Поки що, якщо воно до нового року закінчиться, практично серйозних наслідків і не буде".