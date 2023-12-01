KfW виділила 50 млн євро на рефінансування української програми "Доступні кредити 5-7-9%"

Німецька Кредитна установа для відбудови (KfW) виділила грант у 50 млн євро на рефінансування державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Кошти дозволять відшкодувати витрати на компенсацію відсоткової ставки за кредитами для малого та середнього бізнесу України.

Минулого року KfW вже надав 150 млн євро для програми 5-7-9%.

Загалом Німеччина виділила 600 млн євро у 2023 році на підтримку українського бізнесу.

"Надаючи підприємцям субсидії у вигляді часткової компенсації відсоткової ставки, ми забезпечуємо продовження роботи компаній та збереження робочих місць, що генерує доходи домогосподарств та податкові надходження для держави", – прокоментував голова представництва KfW в Україні та Молдові Лоренц Гесснер.

За даними Мінфіну, з моменту старту держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали від уповноважених банків 76 429 кредитів на загальну суму 253,5 млрд грн.

За час дії воєнного стану в Україні в межах програми 5-7-9% укладено 41 607 кредитних договорів на загальну суму 163,9 млрд грн.