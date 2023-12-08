Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Костін: Ми вже ідентифікували 463 росіян, підозрюваних у воєнних злочинах

221

Правоохоронці вже ідентифікували понад 400 підозрюваних у вчиненні воєнних злочинів. Про це під час міжнародної конференції з прав людини Свобода або страх заявив генеральний прокурор Андрій Костін.

"Станом на сьогодні ми вже ідентифікували 463 підозрюваних у воєнних злочинах. Справи щодо 300 осіб слухаються у судах, і вже засуджено 70 російських воєнних злочинців", - сказав він.

За словами генпрокурора, із понад 400 підозрюваних 159 осіб - це підозрювані у незаконному утриманні цивільних осіб.

Із цієї кількості підозрюваних щодо незаконного утримання цивільних обвинувачення було пред'явлено 133 особам, і що 25 осіб із 70, які були засуджені за воєнні злочини, були засуджені саме за незаконне утримання українців.

"Комусь ця цифра може здатися малою у порівнянні з 111 тисячами (воєнних - ред.) злочинів, які зареєстровані. Та коли я спілкуюся з іноземними партнерами, їхня реакція: "Це унікально. Ви не лише документуєте, але і розслідуєте та переслідуєте за ці злочини вже сьогодні, під час повномасштабної війни". І це також унікальний досвід, якого у світі ще не існувало", - заявив генпрокурор.

Костін
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 8 декабря 2023
Четверг, 7 декабря 2023
Среда, 6 декабря 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023