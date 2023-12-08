Костін: Ми вже ідентифікували 463 росіян, підозрюваних у воєнних злочинах

Правоохоронці вже ідентифікували понад 400 підозрюваних у вчиненні воєнних злочинів. Про це під час міжнародної конференції з прав людини Свобода або страх заявив генеральний прокурор Андрій Костін.

"Станом на сьогодні ми вже ідентифікували 463 підозрюваних у воєнних злочинах. Справи щодо 300 осіб слухаються у судах, і вже засуджено 70 російських воєнних злочинців", - сказав він.

За словами генпрокурора, із понад 400 підозрюваних 159 осіб - це підозрювані у незаконному утриманні цивільних осіб.

Із цієї кількості підозрюваних щодо незаконного утримання цивільних обвинувачення було пред'явлено 133 особам, і що 25 осіб із 70, які були засуджені за воєнні злочини, були засуджені саме за незаконне утримання українців.

"Комусь ця цифра може здатися малою у порівнянні з 111 тисячами (воєнних - ред.) злочинів, які зареєстровані. Та коли я спілкуюся з іноземними партнерами, їхня реакція: "Це унікально. Ви не лише документуєте, але і розслідуєте та переслідуєте за ці злочини вже сьогодні, під час повномасштабної війни". І це також унікальний досвід, якого у світі ще не існувало", - заявив генпрокурор.