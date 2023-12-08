Костін: Ми вже ідентифікували 463 росіян, підозрюваних у воєнних злочинах

Правоохоронці вже ідентифікували понад 400 підозрюваних у вчиненні воєнних злочинів. Про це під час міжнародної конференції з прав людини Свобода або страх заявив генеральний прокурор Андрій Костін.
"Станом на сьогодні ми вже ідентифікували 463 підозрюваних у воєнних злочинах. Справи щодо 300 осіб слухаються у судах, і вже засуджено 70 російських воєнних злочинців", - сказав він.
За словами генпрокурора, із понад 400 підозрюваних 159 осіб - це підозрювані у незаконному утриманні цивільних осіб.
Із цієї кількості підозрюваних щодо незаконного утримання цивільних обвинувачення було пред'явлено 133 особам, і що 25 осіб із 70, які були засуджені за воєнні злочини, були засуджені саме за незаконне утримання українців.
"Комусь ця цифра може здатися малою у порівнянні з 111 тисячами (воєнних - ред.) злочинів, які зареєстровані. Та коли я спілкуюся з іноземними партнерами, їхня реакція: "Це унікально. Ви не лише документуєте, але і розслідуєте та переслідуєте за ці злочини вже сьогодні, під час повномасштабної війни". І це також унікальний досвід, якого у світі ще не існувало", - заявив генпрокурор.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023