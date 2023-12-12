Сміт: США дуже серйозно сприймають кожну погрозу з боку росії на адресу будь-якого члена НАТО

США дуже серйозно сприймають кожну погрозу з боку держави-агресора росії на адресу будь-якого члена Північноатлантичного Альянсу, тому будуть забезпечувати союзників необхідними ресурсами для протидії непередбачуваним обставинам.

Про це в інтерв'ю Суспільному мовленню Латвії заявила постійний представник США при НАТО Джуліанна Сміт у понеділок, 11 грудня.

Сміт наголосила, що на тлі російської агресії проти України США та частих погроз з боку рф ухвалюють рішення, які допоможуть впоратися союзникам з будь-якими викликами. Регіональна безпека є "домінуючою" темою для захисту Литви, Латвії та Естонії.

"Кожного разу, коли росія погрожує Латвії чи будь-якому іншому союзнику по НАТО, ми сприймаємо це дуже серйозно. Ніхто цього не відкидає і не сприймає легковажно, і тому ми виходимо з цих конкретних заходів, щоб гарантувати, що ваша країна – але не лише ваша країна, усі наші друзі на східному фланзі – мають ресурси, війська та можливості, які їм потрібні, щоб впоратися з будь-якими можливими непередбаченими обставинами", - сказала Сміт.

За її словами, росія постійно "брязкає" навіть ядерною зброєю, що може бути лише грою та "балаганом", бо агресор любить використовувати дезінформацію. Але кожного разу потрібно відстежувати та уважно ставитись до погроз рф, заявила Сміт. За її даними, наразі немає ознак підготовки росії до використання ядерної зброї.