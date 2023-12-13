МОЗ: Практика неформальних платежів у медзакладах підкріплюється «традиціями» та менеджментом медзакладів

Перший заступник міністра охорони здоровʼя Сергій Дубров заявив, що неформальні платежі у лікарнях мають бути припинені.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, передає Укрінформ.

У МОЗ наголошують, що всі українці можуть безоплатно отримати широкий спектр медичних послуг завдяки Програмі медгарантій, однак практика неформальних платежів у медзакладах досі існує і підкріплюється «традиціями» та менеджментом медзакладів.

«Така ситуація є абсолютно неприпустимою. НСЗУ повністю покриває медзакладам вартість лікування та реабілітації пацієнтів. Пацієнти мають право на безоплатні ліки та перебування у стаціонарі, а лікарі та медсестри отримують заробітну плату шляхом раціонального розподілу коштів керівництвом закладу. Вимагати кошти у пацієнта — це злочин», — заявив Дубров.

У МОЗ повідомили, що для аналізу динаміки неформальних платежів було проведене дослідження проєктом USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я». Згідно з його результатами, пацієнти повідомляють про значне скорочення частоти і середніх розмірів неформальних платежів за всіма пріоритетними послугами порівняно з 2020 роком. Однак їх кількість залишається високою: кожен шостий пацієнт при пологах і кожен другий при інсульті сплачував неформально за лікарські засоби.

Водночас завдяки розширенню ПМГ та Національного переліку лікарських засобів з 2020 року вдвічі скоротилась кількість пацієнтів, які стикалися з вказівкою придбати ліки власним коштом. За результатами дослідження, лише 23% пацієнтів вказали на таку причину неформальних платежів, тоді як у 2020 році — 48%. При цьому у 2023 році лише 3% пацієнтів стикнулись з безпосередньою вимогою платежів від медзакладу.

В МОЗ вкотре наголосили, що всі витрати, повʼязані з лікуванням пацієнта у стаціонарних умовах, повністю покриваються пакетами Програми медичних гарантій. НСЗУ перераховує медзакладам кошти за кожного пролікованого пацієнта.