Більшість українців вважають, що навіть у разі скорочення західної допомоги варто продовжувати бойові дії, - опитування

Більша частина українців схиляються до думки, що навіть у разі істотного скорочення західної допомоги варто все одно продовжувати бойові дії для тиску на російських окупантів, попри ризики для територій, які контролює Україна зараз. Про це свідчать дані соціологічного опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), передає УНН.

Згідно з опитуванням, абсолютна більшість українців – 87% – вважають, що якщо Захід буде належно допомагати Україні зброєю, фінансами, санкціями, то Україна зможе завдати невдач росії та досягти прийнятного результату.

Зокрема, на сході таких 79%, на півдні – 85% (проти, відповідно, 9% і 10%, які вважають росію занадто сильною).

Разом з тим через високий ризик істотного зниження підтримки з боку Заходу КМІС поставив респондентам запитання, яка з двох умовних стратегій дій для України буде кращою:

- бойові дії припиняються. Україна зберігає контроль над територіями, які зараз контролюються, а окуповані території офіційно не визнаються частиною росії. Захід надає Україні серйозні гарантії безпеки або навіть членство в НАТО. Проте визволення окупованих територій відкладається на невизначене майбутнє;

- бойові дії тривають. Україна продовжує намагатися тиснути на російських окупантів та шукати слабкі місця, що перешкоджає їм закріплювати свою владу на окупованій території. Також є можливість, хоч може і повільно, але потроху визволяти території. Але також є загроза для територій, які зараз контролює Україна.

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«Більшість респондентів – 58% – наразі схиляються до думки, що навіть у разі суттєвого скорочення західної допомоги варто все одно продовжувати бойові дії для тиску на окупантів, навіть з урахуванням ризиків для територій, які контролюються Україною зараз. Разом з цим кожен третій респондент (32%) вважає, що краще йти на припинення бойових дій за умов дійсно серйозних гарантій безпеки від Заходу, навіть якщо визволення окупованих територій затягнеться на невизначений термін. Решта 10% не змогли визначитися зі своєю думкою», – зазначається у пресрелізі КМІС.

При цьому, за даними соціологів, стосовно питання стратегії дій у разі суттєвого скорочення західної допомоги простежуються певні регіональні відмінності. На заході та в центрі більше респондентів (відповідно, 64% і 65%) виступають за продовження бойових дій у будь-якому випадку. Хоча в цих регіонах також істотна частка (чверть населення) висловилися на користь припинення бойових дій.

Натомість на півдні та сході думки розділилися приблизно навпіл з лише незначним переважанням думки про продовження бойових дій. Так, на півдні 46%, а на сході 47% вважають, що навіть в умовах обмеженої західної допомоги бойові дії мають продовжуватися. Водночас, відповідно, 40% і 42% готові на припинення бойових дій.

«Варто одразу зазначити, що в цьому випадку важливу роль відіграє фактор близькості до лінії фронту. Південь і схід значно ближчі до зони активних бойових дій, що значною мірою зумовлює вищу готовність в умовах обмеження допомоги на припинення бойових дій», - пояснили у КМІС.