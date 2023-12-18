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Буданов: Без мобілізації не можна обійтися

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Буданов: Без мобілізації не можна обійтися

Станом на сьогодні в Силах оборони України понад мільйон бійців. Без мобілізації жоден рекрутинг не покриє цих потреб.

Про це заявив начальник ГУР МОУ Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на дискусійну панель "2024: виклики і перспективи".

Буданов пояснив, що всіх, хто хотів чи був готовий воювати, повномасштабне вторгнення російської федерації або вже застало в різних підрозділах Сил оборони, або вони прийшли до ЗСУ у перші пів року.

З об'єктивних причин, за словами глави розвідки, з тих людей у лавах Сил оборони наразі залишилося небагато.

"Це факт, це треба розуміти й визнавати. За таких обсягів без мобілізації жоден рекрутинг не покриє наших потреб. Це подібна проблема, як з боєприпасами, бо обсяги величезні. Сукупно Сили оборони України зараз складають (назву трішки умовну кількість, бо ми підійшли до держтаємниці) мільйон сто тисяч людей. Ніякий рекрутинг такі обсяги покрити не може. Виключно мобілізація", - зазначив очільник ГУР.

Проте він додав, що у контексті мобілізації постає й інше питання - мотивація.

"Скільки б людей примусово або непримусово, якимись хитрощами чи згідно з нормами законодавства ми б не мобілізували, ККД (коефіцієнт корисної дії, - ред.) буде майже нульовий. Що, в принципі, й відбувається останнім часом, це також треба визнавати відверто. Тому навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна", - наголосив Буданов.

Він пояснив, що нині в Україні немає стільки людей, охочих робити будь-що, а тим паче йти воювати.

"А це ж поточне. Будуть втрати, і цю кількість треба тримати постійно", - зауважив він.

Буданов, мобілізація
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