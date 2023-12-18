Міненерго: Наразі графіки відключень електроенергії в Україні не застосовуються

В Україні в енергосистемі дефіциту електроенергії минулої доби не зафіксовано і не передбачається на поточну. Графіки відключень електроенергії не застосовуються в жодній з областей.
Про це повідомили в Міністерстві енергетики, пише УНН.
«Дефіциту електроенергії минулої доби не зафіксовано і не передбачається на поточну. Електроенергії, яку генерують українські електростанції, достатньо для покриття потреб споживачів. Також буде здійснюватися комерційний імпорт електроенергії», - повідомили в міністерстві.
Зазначається, що з капітального ремонту вийшов блок на одній з ТЕС. Він додасть до енергосистеми 150 МВт потужності. Протягом доби через технічні проблеми відключався блок однієї з ТЕС. Його вже повернуто до роботи.
Графіки відключень електроенергії не застосовуються в жодній з областей. Ситуація контрольована. Енергосистема збалансована.
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