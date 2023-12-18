Енергоатом та Westinghouse підписали контракт на закупівлю реакторної установки

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін і CEO Westinghouse Патрік Фрагман у неділю в Києві підписали контракт на закупівлю реакторної установки для першого в Україні атомного енергоблоку (АЕ) за технологією AP1000.

"Це означає, що ми розпочинаємо практичну реалізацію нашого курсу на повний відхід від радянсько-російських технологій, і співпраці з нашими американськими партнерами для посилення енергетичної безпеки України та оновлення нашої атомної енергетики", - сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.

За його словами, установка вже виготовлена і наразі перебуває у США. Будівельні роботи на майданчику Хмельницької АЕС розпочнуться після ухвалення необхідного законодавства Верховною Радою України.

"Ми йдемо в досить скоординованому графіку. Зараз завершуємо роботу з техніко-економічним обґрунтуванням, далі має бути ухвалено відповідний закон (про будівництво Х5/Х6 - ІФ)", - уточнив міністр.

Галущенко нагадав, що фінансування здійснюватиметься за рахунок власних коштів "Енергоатому" і залученого кредитування U.S. Exim Bank, а вартість будівництва одного блоку AP1000 оцінюють приблизно в $5 млрд.

Зі свого боку Котін уточнив, що після ухвалення закону компанія буде готова в найкоротші терміни почати будівельні роботи зі спорудження блоку, який додасть 1,1 ГВт встановленої електричної потужності в енергосистему країни.

"Укладеним сьогодні контрактом ми ставимо крапку в закупівлі обладнання для одного блоку, тобто гарантуємо, що це обладнанням ми купуємо, і воно буде в нас встановлене", - сказав очільник "Енергоатома".

Очільник Westinghouse нагадав, що п'ять блоків AP1000 вже побудовані й експлуатуються на АЕС у США та Китаї, і ще п'ять блоків майже готові до початку роботи. "Ці реактори вже працюють у США та Китаї. У частині вартості електроенергії в Китаї AP1000 дуже конкурентоспроможні навіть на тлі їхньої дуже розвиненої енергетики", - наголосив Фрагман.

Як повідомлялося, у вересні 2021 року "Енергоатом" і Westinghouse підписали меморандум про будівництво п'яти енергоблоків АЕС в Україні. У червні 2022 року компанії підписали угоди про збільшення кількості ядерних енергоблоків, що будуватимуться за технологією AP 1000 в Україні, з п'яти до дев'яти одиниць, і про створення в країні інженерно-технічного центру Westinghouse.

У липні 2022 року компанії уклали контракт на розробку оновленого техніко-економічного обґрунтування будівництва двох блоків AP1000 на майданчику Хмельницької АЕС в Україні.

Президент відділу Energy Systems (Westinghouse Electric Company) Девід Дюрем в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" в червні 2023 року повідомив, що відповідати за вибір і управління будівельними компаніями буде НАЕК "Енергоатом", а роль Westinghouse полягає в наданні технологій, інженерного забезпечення та обладнання.