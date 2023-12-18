Юсов: Станом на зараз в кремлі не мають планів на продовження війни у 2025 році

Низка деструктивних процесів у російській економіці вже запущені і набирають обертів. Тому для росії продовження війни у 2025 році - це небажаний сценарій. Про це в ефірі телемарафону сказав представник ГУР Андрій Юсов.

"Є цитата очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Полягає вона в тому, що станом на зараз в кремлі не мають планів на продовження війни на 2025 рік. Можливо, за підсумками 2024 року вони можуть бути скориговані", - зазначив він.

Водночас він наголосив, що в кремлі також бачать цифри і аналізують ситуацію, і розуміють, що в 2024 році, а особливо в 2025, економічна ситуація, тиск і результати санкційної політики значно збільшаться.

"Низка деструктивних процесів в російській економіці вже запущені і набирають обертів. Тому, звичайно, для них це був би небажаний сценарій", - сказав Юсов.